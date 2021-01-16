Снежный коллапс в Европе устроила арктическая осцилляция

Европа оказалась в снежном плену. Виновник погодного катаклизма – мощный атлантический циклон "Филомена". Большую часть Испании охватили сильнейший за последние полвека снегопад, он длился около 30 часов подряд. По официальным данным, в Мадриде выпало 23 мм осадков. Сугробы в испанской столице выросли до четверти метра, а местами высота снежного покрова достигала полуметра.

Ветви деревьев не выдерживали тяжести снега – ломались и падали на припаркованные автомобили. Некоторые деревья были вывернуты с корнем. Из-за непогоды более 200 автодорог были перекрыты для проезда транспорта. В Мадриде снежный шторм парализовал работу международного аэропорта и стал причиной гигантских пробок. На железной дороге остановилось движение поездов. Возникли перебои с водой и электричеством.

Однако многие испанцы обрадовались снегу. Играли в снежки, лепили снеговиков, ныряли в сугробы. А увязшие в сугробах автомобили сменили на лыжи и собачьи упряжки.

После удара стихии техника еще долго убирала снег с улиц Мадрида. Местные жители лопатами расчищали подходы к подъездам и гаражам. Лишь через несколько дней частично возобновил отправку рейсов мадридский аэропорт. Власти испанской столицы попросили правительство признать Мадрид зоной катастрофы, а также призывали направить в город дополнительные подразделения военных для ликвидации последствий снегопада.

Вслед за метелями в Испанию пришли настоящие сибирские морозы. Столбики термометров на Пиренейском полуострове ночью опускались до минус 25 градусов. В Мадриде было минус 16. К потоку коронавирусных больных в госпитали добавились пациенты с обморожениями и травмами, полученными на скользких дорогах.

Происходящее в разных регионах Европы – звенья одной цепи. Почти все знают явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья в Тихом океане. Но существует еще один процесс перераспределения атмосферного давления над Северным полушарием – между полярной областью и средними широтами, он называется арктическая осцилляция. Когда его индекс положительный, то циклоны смещаются в северной части Евразии, и атлантическое тепло охватывает большую часть континента. А в отрицательной фазе, как сейчас, холод пробивается далеко на юг, даже в Средиземноморье, и возрастает вероятность возникновения активных балканских и черноморских циклонов.

Арктическая осцилляция – один из основных погодообразующих факторов зимой. Практически всегда при положительной фазе январская температура существенно выше нормы. Кстати, в Москве на эти годы пришлись и рекордно теплые 1989 и 2020 годы. А при отрицательной, наоборот, природа реализует холодный погодных сценарий.