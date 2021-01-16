16 января 2021 16:15

Edmond de Rothschild Holding подтвердил смерть своего главы


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Группа Edmond de Rothschild подтвердила, что ее глава, французский барон и банкир Бенжамен де Ротшильд скончался от сердечного приступа в своем поместье в Преньи-Шамбези в швейцарском кантоне Женева. Смерть наступила во второй половине дня 15 января. Барону было 57 лет.

Компания выразила соболезнования супруге банкира Ариан де Ротшильд, его детям и другим близким родственникам. Планируется, что похороны де Ротшильда пройдут в ближайшие дни в узком семейном кругу, пишет РИА Новости.

Бенджамин де Ротшильд – представитель французской ветви знаменитой финансовой династии. С 1997 года занимал пост председателя совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild. Стоимость активов этой финансовой франко-швейцарской группы, по ее собственным данным, составляет 173 миллиарда швейцарских франков (около 160 миллиардов евро). Основателем группы Edmond de Rothschild был отец Бенжамена Эдмон де Ротшильд, также известный банкир.

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