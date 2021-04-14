Создатель крупнейшей в мире финансовой пирамиды Берни Мэдофф умер в тюрьме

Бизнесмен Бернард (Берни) Мэдофф, экс-председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ и создатель одной из крупнейших финансовых пирамид в мире, скончался в тюрьме. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информированный источник. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Собеседник информагентства уточнил, что Мэдофф умер в федеральном медицинском центре Батнер в американском штате Северная Каролина. 82-летний финансист скончался по естественным причинам.

В прошлом году адвокаты Мэдоффа ходатайствовали о его освобождении из тюрьмы в связи с пандемией коронавируса. Они объясняли, что бизнесмен страдает от заболевания почек в терминальной стадии и от ряда других хронических болезней. Суд отклонил их ходатайство.

Мэдофф создал компанию Madoff Investment Securities в 1960 году. Фирма была одним из 25 крупнейших участников торгов на бирже NASDAQ. Она считалась одним из наиболее прибыльных и надежных инвестиционных фондов, стабильно принося инвесторам порядка 12-13 процентов годовых. Среди клиентов компании были другие инвестфонды, банки, благотворительные организации и физические лица, в том числе знаменитости.

Как выяснилось, Madoff Investment Securities расплачивался со старыми клиентами за счет поступлений от новых, представляя собой обыкновенную финансовую пирамиду. Тем не менее компания умудрилась просуществовать более 40 лет. От ее деятельности пострадали порядка 3 миллионов человек. Ущерб составил 17,5 миллиарда долларов.

В 2008 году Мэдоффа обвинили создании крупнейшей в истории финансовой пирамиды. В июне 2009 года суд Нью-Йорка приговорил бизнесмена к 150 годам тюремного заключения.