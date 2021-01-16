"Спартак" отказался от товарищеского матча с "Зенитом" на сборе в ОАЭ

Московский "Спартак" отказался от проведения товарищеского матча с петербургским "Зенитом" на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, об этом сообщил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

"Планируется ли матч с "красно-белыми", которые также находятся в ОАЭ? Нет, "Спартак" отказался, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Мы предложили – хотели бы сыграть с ними, учитывая все сложности, особенно со спарринг-партнерами, но у "Спартака" уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть".

Напомним, в последнем перед перерывом матче чемпионата России "Зенит" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:1.

Петербуржцы после 19 матчей премьер-лиги с 41 очком лидирует в турнирной таблице, а москвичи расположились на третьей строчке, имея в активе на шесть баллов меньше.