В "Спартаке" опровергли слова Семака об отказе от матча с "Зенитом"

Директор по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал слова главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который заявил, что "красно-белые" отказались от матча с петербуржцами на сборах в ОАЭ.

"Я точно так же могу сказать, что "Зенит" отказался, – приводит слова Фетисова ТАСС. – Мы хотели играть 6 февраля, а они – 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а "Зенит" задерживается на сборе. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться".

В последнем перед перерывом матче чемпионата России "Зенит" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:1. Тогда голами в составе "сине-бело-голубых" отметились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба.

Петербуржцы после 19 матчей премьер-лиги с 41 очком лидирует в турнирной таблице, а москвичи расположились на третьей строчке, имея в активе на шесть баллов меньше.

Напомним, подопечные Доменико Тедеско в четверг, 14 января, отправились на сборы в Дубай, а уже на следующий день провели первую тренировку.

Соперниками "красно-белых" в ОАЭ станут "Пахтакор" и чемпион Белоруссии – солигорский "Шахтер". Отметим, что "Зенит" также проведет контрольные встречи с этими командами.