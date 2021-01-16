"Северный поток-2" лишится швейцарской страховки, пишет Bloomberg

Строительство трубопровода "Северный поток 2" лишится страховки швейцарской компании Zurich Insurance Group из-за угрозы санкций США. По данным Bloomberg, компания может попасть под санкции, вводимые против предприятий, предоставляющих услуги сертификации и страхования для трубопровода. Zurich Insurance Group ситуации с конкретными клиентами не комментирует, но подчеркивает, что всегда действует в рамках правового поля.

Ранее норвежская компания DNV G, занимающаяся сертификацией, и датская консалтинговая фирма Rambøll объявили об отказе участвовать в проекте.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 год, который увеличивает количество санкций против «Северного потока — 2», преодолев вето президента Дональда Трампа.