Швейцарская компания не комментирует отказ от страхования "Северного потока-2"

Ни подтверждения, ни опровержения информации о прекращении услуг страхования строительства газопровода "Северный поток – 2" не последовало от швейцарской компании Zurich Insurance. Ранее такие сведения предоставило агентство Блумберг. Сама компания придерживается политики конфиденциальности и функционирует исключительно в правовом поле, сообщает ТАСС.

Ранее норвежская компания DNV G, занимающаяся сертификацией, и датская консалтинговая фирма Rambøll объявили, что отказываются участвовать в проекте.

1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 год, который увеличивает количество санкций против «Северного потока — 2», преодолев вето президента Дональда Трампа.