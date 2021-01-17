Выезд на встречную полосу привел к ДТП с фурой и гибели пассажиров легковушки

Два человека стали жертвами серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в воскресенье, 17 января, в Искитимском районе Новосибирской области.

По предварительно информации, 18-летний водитель легкового автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой.

От полученных травм на месте аварии скончались два пассажира легковушки – 18-летний молодой человек и 37-летний мужчина.

Юноша, управлявший машиной, выжил и был госпитализирован, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.