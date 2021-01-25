Момент фатальной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео

В Сети появились кадры с регистратора, установленного в кабине грузового автомобиля, ставшего участником фатальной аварии под Боготолом в Красноярском крае.

В настоящее время известно, что в минувшее воскресенье, 24 января, водитель легкового Hyundai по неустановленной пока причине внезапно утратил контроль над транспортным средством.

После этого машину занесло, и она оказалась на встречной полосе, где в нее врезалась фура Volvo. Ситуация развивалась настолько стремительно, что дальнобойщик не успел ничего предпринять.

Как сообщают СМИ, на месте ДТП погибли два человека – 31-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, и его 47-летний спутник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.