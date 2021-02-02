Два человека погибли в столкновении с грузовиком на западе Подмосковья

Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Волоколамском районе Подмосковья. Место происшествия сняли на видео.

Авария произошла около 06:30 утра 2 февраля на 119-м километре трассы М-9 "Балтия". Судя по кадрам очевидцев, КамАЗ совершал разворот, когда в него врезалась Chevrolet.

"Именно этот КамАЗ часто на этом повороте стоит. С его стороны как раз полосу с города плохо видно за отбойником и щитом. Видимо, легковая очень хорошо летела, хоть там и 60 всего можно ехать", – отметил местный житель.

Удар был такой силы, что легковая машина превратилась в груду металла. Водитель и его пассажир скончались на месте до прибытия медиков.