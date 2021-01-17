"Лестер" вышел на второе место в АПЛ, обыграв "Саутгемптон"

Футболисты "Лестер Сити" в матче 19-го тура английской премьер-лиги обыграли на поле домашней арены команду "Саутгемптон", отправив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0.

У победителей встречи голами отметились Джеймс Мэддисон и Харвин Барнс, забившие на 37-й и 90+5-й минутах соответственно. Полузащитник Юри Тилеманс записал на свой счет две результативных передачи.

"Лестер" одержал третью победу в последних пяти матчах и с 35 очками вышел на второе место в турнирной таблице, а "Саутгемптон" расположился на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.