Путин встретил Алиева и Пашиняна объятиями

Президент России Владимир Путин встретил азербайджанского и армянского лидеров рукопожатиями и объятиями, несмотря на пандемию. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".

Ильхам Алиев и Никол Пашинян прибыли 11 января в Москву на трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху. Самолеты президентов приземлились в аэропорту Внуково-2 с разницей в несколько минут. Как сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин, один из лидеров вылетел позже, чем планировалось, другой – раньше, в итоге вышло так, что к российской столице оба самолета стали приближаться одновременно. Самолет премьера Армении сделал небольшой круг в районе Тулы. Видимо, произошло это именно из-за такой накладки в воздухе.

В Москву главы двух стран должны были прибыть в порядке букв русского алфавита.

Стюардессы азербайджанского борта №1 выбежали на трап в защитных халатах и в масках. Глава республики также был в маске. Сразу из аэропорта Алиев отправился в первый корпус Кремля.

Армянский премьер-министр до Москвы добрался не без сложностей: в Ереване дорогу в аэропорт пытались перекрыть протестующие, но в итоге Пашинян прибыл без задержек.

На столе в представительском кабинете Кремля таблички с фамилиями участников встречи, бокалы, рядом – бутылка хорошего российского вина.

К Кремлю автомобили Алиева и Пашиняна прибыли также с разницей в несколько минут.

Живые встречи президентов в условиях пандемии сейчас очень редки, и всегда в последнюю секунду окончательно решается, а как же пройдет приветствие. Российский президент обнял азербайджанского коллегу, вместе они дождались прибытия Никола Пашиняна. В это время поговорили о погоде.

"Как у вас, не холодно?" – поинтересовался Путин. "Нет, где-то 5-6 градусов", – ответил Алиев. "Теплая зима", – сказал российский президент. "Пока", – уточнил президент Азербайджана.

Армянского премьера российский президент также встретил объятиями, после чего лидеры уселись за стол.