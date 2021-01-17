Следком отреагировал на новость о вдове Крючкова в психбольнице

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки по факту возможного незаконного помещения в психиатрическую больницу 89-летней Лидии Крючковой – вдовы народного артиста СССР Николая Крючкова – и возможных мошеннических действий с ее недвижимостью.

Проверку проводит Главное следственное управление СКР, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и доложить о результатах.

В декабре прошлого года издание "КП" сообщило, что приемная дочь Николая Крючкова Эльвира отправила собственную мать, четвертую жену артиста, в психиатрическую больницу. Предметом спора стала элитная трехкомнатная квартира во Власьевском переулке в центре Москвы.