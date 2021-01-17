В сборной России объяснили, почему Логинов пропустит масс-старт

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал причину, по которой лидер национальной команды Александр Логинов пропустит масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

"Александр почувствовал себя не очень хорошо, – приводит слова Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). – Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет".

В воскресенье, за пару часов до старта гонки, стало известно, что ее пропустит Александр Логинов. Изначально причины отсутствия россиянина в списке участников не назывались.

Мужской масс-старт на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами начнется в 14:30 по московскому времени. В гонке от России примут участие только Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.