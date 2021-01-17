Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Как сообщает пресс-служба IBU, спортсмен отсутствует в списке участников гонки.

"Логинов не бежит масс-старт, – написал комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале. – Даже тренеры не могут сказать, почему".

Мужской масс-старт на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами состоится в воскресенье, 17 января, начало – в 14:30 по московскому времени. Таким образом, в гонке от России примут участие только Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.