Тарьей Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира, Елисеев – шестой

Норвежец Тарьей Бе одержал победу в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. 32-летний биатлонист, допустивший один промах на четырех огневых рубежах, преодолел дистанцию в 15 километров за 37 минут 41,9 секунды.

Второе место занял Феликс Ляйтнер (+3,6 секунды – 0 промахов), а замкнул тройку лидеров швейцарец Беньямин Вегер (+7,8 – 0). Итальянец Лукас Хофер (+12,5 – 2) стал четвертым, а австриец Симон Эдер (+12,7 – 0) – пятым.

Лучший из россиян – Матвей Елисеев, который прошел дистанцию с одним промахом за 38 минут 2 секунды и занял шестое место. Эдуард Латыпов (+3.55,3 – 7) показал 29 результат.

Александр Логинов участие в гонке не принимал. 28-летний уроженец Саратова за несколько часов до старта снялся из-за плохого самочувствия.