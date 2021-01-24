Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира, Логинов – 19-й

Норвежец Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. 27-летний биатлонист, допустивший один промах на четырех огневых рубежах, преодолел дистанцию в 15 километров за 35 минут 44,3 секунды.

Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+31,3 – 2 промаха), а замкнул тройку лидеров Яков Фак (+44,2 – 1) из Словении. Норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+49,1 – 3) стал четвертым, а немец Арнд Пайффер (+49,1 – 2) – пятым.

Также в десятке финишировали Эрленд Бьонтегорд (Норвегия), Бенедикт Долль (Германия), Симон Эдер (Австрия), Йоханнес Дале (Норвегия)и Мартин Понсилуома (Швеция).

Лучший из россиян – Александр Логинов, который прошел дистанцию с четырьмя промахами за 37 минут 32,9 секунды и занял 19-е место. Эдуард Латыпов – 20-й, Матвей Елисеев – 28-й, а Евгений Гараничев – 30-й.