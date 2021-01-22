Биатлонист Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Александр Логинов одержал блестящую победу на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в итальянской Антерсельве. Российский биатлонист выиграл индивидуальную гонку.

Александр безупречно отработал на всех четырех огневых рубежах. Кроме того, он показал хороший ход, пробежав двадцать километров за 48:41.8. Единственная проблема – сломанная палка после четвертой стрельбы уже не смогла помешать Логинову выиграть классику биатлона.

Соперники Александра, напротив, не отличались меткой стрельбой. Норвежец Йохангнес Бе четыре раза не попал в цель, а его брат Тарьей не закрыл три мишени. Последним, кто мог бросить вызов нашему спортсмену был француз Кентен Фийон Майе, но он промахнулся из положения стоя и выбыл из борьбы за золото.

Второе место у норвежца Стурлы Холма Легрейда. Третьим стал француз Кентен Фийон Майе. Евгений Гараничев занял 11-е место. У Эдуарда Латывова 32-й результат. Антон Бабиков оказался 41-й, а Кирилл Стрельцов расположился на 44-й позиции.