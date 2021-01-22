Александр Логинов: падение не помешало мне победить

В итальянской Антерсельве продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону. Александр Логинов одержал блестящую победу в индивидуальной гонке.

Александр оказался единственным из участников гонки, не допустившим ни одного промаха. Кроме того, он показал хорошую скорость. Но после четвертой стрельба Логинов наступил на палку, сломал ее и упал. К счастью, это падение не помешало Александру показать лучшее время – 48:41.8. Норвежец Стурла Холм Легрейд, занявший второе место, проиграл российскому биатлонисту 58,5 секунды.

"Конечно, падение было неприятным. Оно сбило дыхание. Пришлось пройти 200 метров с одной палкой. Но я доволен, потому что удалось победить", – приводит слова Логинова РИА Новости.

Победа Логинова стала второй для сборной России в текущем розыгрыше Кубка мира. Ранее наша команда, за которую выступали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, выиграла смешанную эстафету в Оберхофе.