Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете

Сборная России заняла третье место в эстафете на проходящем в итальянской Антерсельве седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Победу одержали француза, на втором месте норвежцы.

Антон Бабиков и Матвей Елисеев прекрасно выступили на первом и втором этапах. Александр Логинов ушел на третий этап лидером и оставался им вплоть до стрельбы из положения стоя. Но затем Логинов зашел на штрафной кргу, и российская команда переместилась на третье место.

Вплоть до последней стрельбы равные шансы на победу сохраняли четыре команды – России, Норвегии, Франции и Германии. Но норвежец Тарьей Бе и француз Эмильен Жаклен отстрелялись лучше и устремились вперед. Эдуарду Латыпову и немце Бенедикту Доллю предстояла борьба за бронзу. На финише Эдуард вырвался вперед и принес сборной России третье место. После семи гонок, в которых наша сборная оставалась четвертой, российская команда заняла пместо на пьедестале.

В споре за победу Жаклен обошел Бе. Сборная Франции заняла первое место.