Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции

Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит ближайший этап соревнований, который пройдет в шведском Ульрисехамне. Об этом сообщил тренер российского лыжника Юрий Бородавко.

"Александр туда не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов", – приводит слова специалиста ТАСС.

Решение Большунова не ехать в Швецию связано с подготовкой спортсмена к чемпионату мира в немецком Оберстдорфе, стартующему 22 февраля.

Напомним, что шведский этап Кубка мира пройдет с 6 по 7 февраля.