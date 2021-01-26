Александр Большунов: я не хотел сбивать финна

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не собирался сбивать финна Йони Мяки во время финиша эстафеты. Александр хотел лишь переговорить с соперником.

На финише эстафеты Большунов отмахнулся от финна Мяки на финише. За это нарушение сборная России и ее лидер были лишены бронзовой медали. Более того, Александру грозят более серьезные проблемы.

Александр прокомментировал этот инцидент. "Я не собирался сбивать финна, хотя он заблокировал меня. Я хотел лишь переговорить с соперником. Лыжи летели слишком быстро, крепления слетели, я не мог резко остановиться, отсюда и столкновение. Я был не прав после финиша, но ведь и финн нарушал правила", – приводит слова Большунова "Спорт-Экспресс".

Сам Александр Большунов принес Мяки свои извинения. Извинилась перед финским лыжником и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.