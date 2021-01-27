27 января 2021 14:01

Извинения Большунова приняты Финской лыжной ассоциацией


EPA

Финская лыжная ассоциация приняла извинения россиянина Александра Большунова за эпизод на финишной прямой эстафеты Кубка мира в Лахти. Об этом заявил глава лыжной ассоциации Финляндии Маркку Хаапасалми.

"Мы получили и приняли извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за произошедшее, – цитирует его агентство РИА Новости. – В будущем мы хотим наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без какижх-либо инцидентов, подобных воскресному. Все это не относится к лыжному спорту".

Скандальный эпизод прокомментировал и сам Большунов, который в интервью норвежскому телеканалу TV2 заявил: "Если подобная ситуация произойдет, то в следующий раз я буду спокоен. Конечно, это был в первый и последний раз. Но тогда Мяки показал, как не нужно вести себя на лыжне, а я – как вести себя после подобных инцидентов".

"Я думал подъехать к нему и спросить, почему он поступил именно так. Но когда я начал тормозить перед ним, у меня сломалось крепление и лыжа отстегнулась. Я врезался в него, потому что не смог своевременно затормозить. Но на мой взгляд, в той ситуации нужно было дисквалифицировать как российскую, так и финскую команду".

Напомним, что Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила Большунова на один соревновательный день. Сразу после гонки он принес финнам свои извинения за инцидент.

спорт Финляндия лыжные виды спорта новости Александр Большунов