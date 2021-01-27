Извинения Большунова приняты Финской лыжной ассоциацией

Финская лыжная ассоциация приняла извинения россиянина Александра Большунова за эпизод на финишной прямой эстафеты Кубка мира в Лахти. Об этом заявил глава лыжной ассоциации Финляндии Маркку Хаапасалми.

"Мы получили и приняли извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за произошедшее, – цитирует его агентство РИА Новости. – В будущем мы хотим наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без какижх-либо инцидентов, подобных воскресному. Все это не относится к лыжному спорту".

Скандальный эпизод прокомментировал и сам Большунов, который в интервью норвежскому телеканалу TV2 заявил: "Если подобная ситуация произойдет, то в следующий раз я буду спокоен. Конечно, это был в первый и последний раз. Но тогда Мяки показал, как не нужно вести себя на лыжне, а я – как вести себя после подобных инцидентов".

"Я думал подъехать к нему и спросить, почему он поступил именно так. Но когда я начал тормозить перед ним, у меня сломалось крепление и лыжа отстегнулась. Я врезался в него, потому что не смог своевременно затормозить. Но на мой взгляд, в той ситуации нужно было дисквалифицировать как российскую, так и финскую команду".

Напомним, что Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила Большунова на один соревновательный день. Сразу после гонки он принес финнам свои извинения за инцидент.