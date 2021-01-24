Лыжник Большунов отстранен от соревнований на один день

Российский лыжник Александр Большунов узнал о сроках своей персональной дисквалификации после инцидента на финишной прямой эстафетной гонки этапа Кубка мира в финском Лахти. Концовка заезда завершилась для россиянина конфликтом с финном Йони Мяки.

Согласно информации спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, Большунов отстранен на один день – 24 января. Вскоре эту информацию подтвердили в Международной федерации лыжных гонок.

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей заявил: "Большунов дисквалифицирован с сегодняшних соревнований. Но он не рискует своими дальнейшими выступлениями. Он сможет соревноваться в следующие выходные. Единственное, что сейчас может произойти – Россия в течение 48 часов может подать протест на это решение", – цитирует его Expressen.

В сборной России уже дали понять, что будут подавать протест, но на действие Мяки в отношении Большунова. Тренер команды Егор Сорин уже заявил о намерении добиться дисквалификации сборной Финляндии.

Напомним, что финский лыжник перед самым финишем преградил собой дорогу Большунову, собиравшемуся его обгонять. В итоге Мяки сбил россиянина с хода, не ожидавшего от своего соперника такого поступка.

После финиша Большунов въехал в своего обидчика, за что жюри дисквалифицировало всю сборную России, лишив бронзы.