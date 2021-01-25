Финская полиция завела дело на лыжника Большунова

Полиция финского городка Лахти изучает данные по заявлению, поданному на лыжника национальной сборной России Александра Большунова. Наш спортсмен на финише эстафетно гонки 24 января пытался ударить палкой финского соперника Йони Мяки.

Россиянину вменяется нанесение увечий, передает финский телеканал MTV. Правда, пока не уточняется, кто выступает истцом в этом деле и какой степени увечья нанес ему Большунов. Тем не менее, полиция Лахти проверяет действия Большунова на предмет соответствия этой статье.

Как уже сообщали Вести.Ru, лидер нашей сборной Большунов попытался ударить Мяки палкой за несколько метров до финиша из-за того, что финн на решающем участке гонки сменил лыжню, помешав россиянину выйти вперед. Международная федерация лыжного спорта лишила первую команду России, за которую бежал Большунов, бронзовой медали из-за его "неспортивного поведения".