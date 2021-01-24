Жуков высказался о поведении Большунова в гонке Кубка мира

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о поведении российского лыжника Александра Большунова на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

"Александра два дня подряд преследуют инциденты на лыжне, его огорчение понятно, – приводит слова Жукова РИА Новости. – Конечно, это не оправдание, нервы надо контролировать".

По словам главы ОКР, Большунов сделает правильные выводы после этого инцидента: "Александр является сильнейшим лыжником в мире. Каждый из соперников хочет вывести разными способами, но реагировать болезненно на это не нужно, лучше доказывать свою силу на лыжне", – подытожил Жуков.

Напомним, на финишной прямой Большунова подрезал финский спортсмен Йони Мяки, после этого россиянин отмахнулся палкой от соперника. Сразу после финиша Александр врезался в толпу финских лыжников.

Вскоре Большунов принес соперникам извинения, но жюри приняло решение лишить сборную России бронзовых медалей из-за неспортивного поведения.