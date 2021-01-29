Большунов – о победе: это лучший ответ на то, что было в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от победы в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

"Это лучший ответ на то, что было в Лахти? Да, лучший. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее, – приводит слова Большунова Sportbox.Ru. – Поэтому ребята, делайте больше, а я буду становиться сильнее и доказывать своими результатами".

Напомним, на прошлой неделе Большунов стал участником скандала. Во время эстафетной гонки в Лахти Александр отмахнулся палкой от финна Йони Мяки после того, как тот подрезал лидера российской команды. После финиша россиянин врезался в толпу финских лыжников.

Большунов принес соперникам свои извинения за произошедший эпизод. Но жюри все-таки решило лишить команду России бронзовых медалей из-за неспортивного поведения, а самого Александра отстранили на один соревновательный день.

Позднее стало известно, что финская полиция начала изучать данные по заявлению, поданному на Большунова. В итоге российскому лыжнику пригрозили тюремным сроком до 2 лет и 8 месяцев.