29 января 2021 15:00

Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Швеции


EPA

Лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Россиянин преодолел 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды.

Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, отставший от Александра на 1,8 секунды, а замкнул тройку лидеров другой норвежец Сьюр Рете (+23,9 секунды).

Еще один россиянин Иван Якимушкин занял пятое место, Денис Спицов – 10-е, Евгений Белов – 11-е, Сергей Устюгов – 12-е, Илья Порошкин – 13-е, Артем Мальцев – 16-е, а Андрей Ларьков – 21-е.

Напомним, на прошлой неделе Большунов стал участником скандала. Во время эстафетной гонки в Лахти Александр отмахнулся палкой от финского соперника Йони Мяки после того, как тот подрезал лидера российской команды. После финиша россиянин врезался в толпу финских лыжников.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила Большунова на один соревновательный день. Сразу после гонки он принес финнам свои извинения за инцидент.

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