Российских лыжников дисквалифицировали после третьего места на Кубке мира

Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла третье место на эстафете этапа Кубка мира, но была дисквалифицирована. Причиной такого решения стало неспортивное поведение Александра Большунова на финише гонки.

На финишной прямой Большунов отмахнулся палкой от финского соперника Йони Мяки после того, как тот подрезал лидера российской команды. В результате лыжник из России уже после финиша врезался в толпу финских лыжников.

Вскоре Большунов принес соперникам свои извинения за произошедший эпизод. Но жюри все-таки решило лишить команду России бронзовых медалей из-за неспортивного поведения россиянина.

Впрочем, тренер сборной России Егор Сорин заявил, что команда подаст протест на действия финского лыжника Мяки в отношении Большунова. Россия будет добиваться дисквалификации сборной Финляндии.

Теперь бронза досталась второй команде сборной России в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова. Изначально они финишировали четвертыми.

Победителями заезда стали норвежцы, проехавшие эстафету 4х7,5 км за 1 час 07 минут 56,8 секунд. Второе место – у финнов (+40,9).