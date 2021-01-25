Большунов и Вяльбе извинились за инцидент на этапе Кубка мира

Лыжник Александр Большунов и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе принесли извинения за поведение россиянина на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

Пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) опубликовала заявление относительно возникшей ситуации. Финн Йони Мяки на финише подрезал Большунова, после этого россиянин отмахнулся палкой. Сразу после финиша Александр врезался в толпу финских лыжников.

"От лица АЛВСР, Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки", – говорится в заявлении.

АЛВСР отмечает, что враждебность не является частью духа российской команды: "Мы высоко ценим принцип "честной игры" во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями".

"Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру".

В качестве санкций жюри гонки дисквалифицировало всю сборную России, лишив бронзовых медалей. Позднее стало известно, что финская полиция начала изучать данные по заявлению, поданному на Большунова.

Напомним, следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне с 29 по 31 января.