В Финляндии Большунову грозят тюремным сроком до 2 лет 8 месяцев

Российскому лыжнику Александру Большунову может грозить тюремный срок до 2 лет и 8 месяцев за инцидент на финише эстафетной гонки этапа Кубка мира в финском Лахти. Об этом сообщил финский юрист Оскар Линдберг.

Адвокат признался, что этот срок может грозить россиянину по совокупности его действий в отношении лыжника сборной Финляндии Йони Мяки.

"Во-первых, после финиша Большунов повалил Мяки на землю. Согласно финскому уголовному праву такое обычно воспринимается как нападение средней или малой тяжести. Необязательный физический контакт сразу же после гонки считается произошедшим вне спортивного мероприятия событием. Об этом говорится в последнем решении Верховного суда Финляндии".

"Большунов толкнул своего соперника уже после финиша и такое поведение может расцениваться как уголовное наказуемое нападение, а не просто физический контакт по ходу гонки. Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 УК Финляндии – она посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Большунову может грозить штраф или лишение свободы до двух лет, если он будет осужден за нападение согласно разделу 5 главы 21".

"Во-вторых, Большунов размахивал палкой перед финишем так, что, возможно, пытался ударить Мяки. Большунов мог даже не попасть, не дотянутся до соперника, однако тот же раздел 5 главы 21 гласит, что сама попытка причинить телесные повреждения считается уголовным преступлением в Финляндии. Ударить кого-либо лыжной палкой будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью легкой и средней степени тяжести".

"Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, ведь они были совершены поочередно. Если его осудят за оба, то максимальной санкцией для него может стать лишение свободы на срок до двух лет восьми месяцев", – заявил Линдберг телеканалу "Матч".

Напомним, что на финишной прямой эстафеты Мяки подрезал Большунова и не дал россиянину возможность произвести обгон. Поступок финна возмутил лыжника из России, тот отмахнулся от него палкой, а после завершения гонки врезался в своего обидчика. Позже россиянин принес свои извинения за инцидент.