Большунов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Швеции

Россиянин Александр Большунов занял первое место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. 15-километровую дистанцию масс-старта классическим стилем он проехал за 35 минут 16,3 секунды.

Следом за Большуновым финишировали два норвежца – Пол Голберг и Йоханнес Клебо, ставшие вторым и третьим соответственно. Их результаты были определены по итогам фотофиниша.

В десятку лучших лыжников масс-старта также ворвались еще три представителя России: Сергей Устюгов (+5,9), Илья Семиков (+6,4) и Иван Якимушкин (+6,6). Они расположились с седьмого по девятое места.

Напомним, что накануне Большунов также стал победителем индивидуальной гонки. Он заявил, что это было лучшим ответом на то, что произошло в Лахти. Тогда он оказался в эпицентре скандала с финским соперником.