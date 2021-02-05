Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов второй год подряд окажется победителем общего зачета Кубка мира. Это стало известно после того, как его ближайший преследователь Иван Якимушкин принял решение пропустить два ближайших этапа турнира в Швеции и Чехии.

"Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира. И этапы Кубка мира в Швеции и Чехии в эту программу не вписываются", – цитирует тренера сборной России Олега Перевозчикова РИА Новости.

Действующий обладатель большого Хрустального глобуса Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 1613 очков. В активе Якимушкина 774 балла.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.