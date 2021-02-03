Большунов отказался от участия в этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов пропустит этап Кубка мира в чешском Нове-Место. Россиянин решил сфокусироваться на подготовке к предстоящему чемпионату мира, которую он будет проходить в Италии.

Об этом сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. "Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что этап в Нове-Место он пропустит, – признался тренер в общении с агентством РИА Новости. – Будет подводка к чемпионату мира, где будут все аспекты тренировок – силовые, длительные и скоростные занятия".

Напомним, что накануне стало известно о том, что Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится в Италии с 22 февраля по 7 марта. Место проведения мирового первенства – немецкий Оберстдорф.