Женщина распространяла слухи о чипировании полицейских после вакцинации

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались жительницей Сунтарского района Якутии, распространявшей недостоверную информацию о вакцинации от коронавируса.

По версии озвученной женщиной, полицейским вживляют чипы после получения вакцины. Именно такие сведения она пересылала в одном из мессенджеров.

Как уточняет ТАСС, в отношении подозреваемой начата проверка – за распространение заведомо ложной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений ей может грозить штраф от 30 до 100 тысяч рублей.