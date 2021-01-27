По вине врачей женщине вкололи сразу 5 доз вакцины от COVID-19

В Литве пациентке Мариямпольской больницы по ошибке врачей было введено сразу пять доз вакцины от коронавируса. Директор медицинского учреждения Мантас Чесна отмечает, что ничего плохого с женщиной не случилось.

Пациентка в настоящее время чувствует себя хорошо, сообщает 15min.lt. Единственное, на что она жалуется, так это на сильные боли в месте инъекции.

По факту случившегося проводится расследование. Отмечается, что из-за инцидента четыре человека не получили вакцину от COVID-19.

Стоит отметить, что похожий случай уже был в Германии. Восемь сотрудников дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу Pfizer.