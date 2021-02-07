В Германии 14 человек, вакцинированных от COVID-19, заразились "британским" штаммом

На северо-западе Германии, в Нижней Саксонии 14 постояльцев дома престарелых заразились "британским" штаммом COVID-19 после вакцинирования от коронавируса препаратом Pfizer. Об этом сообщает издание Focus, ссылаясь на заявление местных властей.

Как отмечается, вспышка заражения британским вариантом коронавирусной инфекции B.1.1.7 произошла в доме престарелых в Бельме. Мутация была выявлена у 14 человек, несмотря на то, что 25 января все проживающие в учреждении были привиты во второй раз.

В настоящее время все постояльцы дома престарелых, а также сотрудники и члены их семей находятся на карантине, сообщает РИА Новости.

По словам представителя района Оснабрюк Буркхарда Рипенхоффа, все зараженные болели в бессимптомной или легкой форме. Врачи считают, что это может быть связано с эффектом от прививки.

В Европейском союзе сейчас одобрены три вакцины от коронавируса: препарат американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, вакцина компании Moderna и препарат фирмы AstraZeneca, который был создан совместно с Оксфордским университетом.