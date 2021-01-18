В Германии выявили новый штамм коронавируса

В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В клинике баварского города Гармиш-Партенкирхен у трех человек из 73 больных коронавирусом выявили не известный ранее штамм.

Как передает издание Merkur, баварские медики связались с коллегами из берлинской клиники "Шарите" (Charite) и отправили им образцы, взятые у пациентов. Спустя несколько дней в "Шарите" подтвердили, что это может быть новая разновидность коронавируса.

Врачи пока не знают, является ли новый штамм более заразным, чем уже известные. Неизвестно и то, как он появился. Более подробная информация должна появиться к концу января.

Как отметил управляющий клиники в Гармиш-Партенкирхене Франц Нидербюль, с начала пандемии было обнаружено 12 тысяч мутаций коронавируса. Пока что нет оснований полагать, что вновь выявленный штамм опаснее, чем остальные, так что поводов для паники нет.

Ранее издание The Local сообщало, что из-за эпидемиологической ситуации в Баварии с 18 января стало обязательным ношение защитных масок FFP2 в общественном транспорте и магазинах. Исключение сделано только для персонала магазинов, а также для детей младше 14 лет. Эффективность такой маски оценивается в 94 процента.

15 января сообщалось о выявлении двух новых штаммов в США. Ранее стало известно о новой мутации, обнаруженной в Великобритании. По данным эпидемиологов, распространения "британского" штамма в России не произошло.