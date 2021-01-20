В Калифорнии обнаружен новый штамм COVID-19

В Калифорнии выявлена новая разновидность коронавируса. Как пишет New York Times, этот штамм быстро распространялся в течение последних нескольких месяцев. Предположительно, он появился в результате мутации в июле 2020 года.

Эксперты медцентра "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе назвали новую разновидность CAL.20C. По данным исследований, она не является более заразной. Однако некоторые специалисты уверены, что именно эта мутация вызвала быстрый рост числа инфицированных в южной части штата.

Как заявили в федеральном Центре по контролю и профилактике заболеваний, в США в марте текущего года будет свирепствовать новый штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании.

Ранее глава британского кабмина Борис Джонсон заявил, что, новый штамм может быть на 70% заразней, однако нет доказательств его большей летальности.

Новый штамм заставил многие страны приостановить авиационное сообщение с королевством.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 24,2 миллиона случаев заражения COVID-19, жертвами вируса стали более 400 тысяч человек. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.