Врач-инфекционист назвал источник мутаций ковида

Мутация коронавируса с наибольшей вероятностью может произойти в организме пациентов с длительным течением заболевания COVID-19. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, длительное течение коронавируса – около 3 месяцев – наблюдается в единичных случаях у людей с иммунодефицитным состоянием. Эти же пациенты являются источником мутации коронавирусной инфекции, рассказал Евгений Тимаков РИА Новости: в таком организме коронавирус долго обходит различные иммунные процессы в организме, и выживает, лишь обойдя все ловушки.

В середине декабря минувшего года сообщалось об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании. Новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного, хотя пока нет данных о его большей опасности с точки зрения смертности или необходимости госпитализации пациентов.

А в октябре прошлого года новую мутацию SARS-CoV-2, также более заразную, чем оригинал, выявили в Южной Африке. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, именно эта разновидность сейчас является доминирующей формой коронавируса в ЮАР.