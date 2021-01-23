Коронавирус-мутант оказался похож на ВИЧ

Клинический фармаколог врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил о возможном появлении наиболее опасной мутации коронавирусной инфекции. В интервью "Вечерней Москве" он рассказал о появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма. Медик считает, что в этом коронавирус имеет сходство с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и может "на ровном месте" стать и более заразным, более "диким", и более устойчивым к антителам.

Кондрахин предупредил, что если развитие событий с распространением коронавирусной инфекции пойдет по этому сценарию, то избавиться от него станет практически невозможно.