Мутации коронавируса стали распространяться среди детей

Мутации коронавируса, такие как британский и южноафриканский штаммы, стали распространяться среди детей. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам эпидемиолога, данный факт должны учитывать семьи с детьми, планирующие отпуск. Связано это с тем, что риск и польза в подобных случаях несопоставимы.

Горелов сообщил, что для создания вакцины от новых мутаций COVID-19 потребуется не более двух месяцев. Связано это с наличием платформы и отработанными технологиями. Менять составляющие можно, в результате имея ключевой результат.

Эпидемиолог обратил внимание на то, что имеющиеся вакцины на сегодня способны противодействовать возникающим мутациям.

Ранее стало известно, что Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Оттуда, по словам главы Роспотребнадзора, приезжает больше всего заболевших мутировавшими видами коронавируса.