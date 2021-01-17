Американские военные вывезли из Сирии зерно

Американские военные переправили из сирийской провинции Хасеке в Ирак колонну автомашин, груженных мешками с зерном. До этого оно хранилось на элеваторах в северо-восточном регионе Сирии, который находится под контролем курдского альянса "Силы демократической Сирии" (СДС).

Автоколонна выехала через пограничный контрольно-пропускной пункт "Эль-Валид". Ее сопровождали бронетранспортеры армии США, в небе барражировали американские вертолеты, пишет ТАСС.

Формирования СДС, которые контролируют большую часть сирийских провинций Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, действуют при поддержке прозападной коалиции во главе с США.

Официальный Дамаск считает, что американские военные находятся в стране незаконно, расценивает их присутствие как оккупацию, сопровождаемую разграблением принадлежащих сирийскому народу природных богатств.