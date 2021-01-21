200 американских военных прибыли на северо-восток САР

Соединенные Штаты Америки перебросили 200 военнослужащих из Ирака на северо-восток Сирии. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Syria TV.

Как отмечается, военные были переброшены на вертолетах на газовое месторождение "Конико" и нефтяное месторождение "Эль-Омар" в провинции Дейр-эз-Зор, а также на базы в аш-Шаддади в Эль-Хасеке.

Соединенные Штаты и их союзники проводят в САР и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ) с 2014 года. Причем на территории Сирии они действуют, не имея на то разрешение властей. Президент Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести военных из страны, а в декабре 2018 года официально объявил об этом. Но позднее он решил оставить часть военных, чтобы охранять нефтяные месторождения, доходы от которых поступают союзным США "Сирийским демократическим силам".

По мнению официальных властей Сирии, данные действия являются оккупацией.