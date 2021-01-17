Хоккейный ЦСКА выиграл в Москве "армейское дерби"

В Москве матчем между ЦСКА и питерским СКА завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Это была четвертая по счет встреча двух армейских команд в нынешнем сезоне. В третий раз победу праздновал столичный клуб – 3:1.

Интересно, что во всех четырех играх против СКА армейцы Москвы забивали по три гола: выиграв дома первую встречу (3:1), они затем обменялись с принципиальным соперником победами в Санкт-Петербурге – 3:4 в серии буллитов и 3:2 в овертайме. И вот дома получилось "зеркало" первой игры.

Счет на 9-й минуте открыл форвард хозяев Лайпсик. После этого зрителям пришлось ждать полчаса чистого времени, чтобы отметить второй гол ЦСКА в исполнении Окулова. В самом начале третьего периода Галимов сократил разрыв и вернул интригу, но почти тут же Андронов сделал разницу снова "+2". До конца встречи счет не изменился.

Для СКА это пятое поражение в шести последних встречах. Тем не менее, оба армейских клуба идут во главе таблицы Западной конференции. У ЦСКА 71 очко и уверенное первое место, у СКА – 62 балла и формально вторая строчка. Ярославский "Локомотив" набрал на 1 очко больше, но волжане стоят третьими, потому что они уступают лидерство в своем дивизионе армейцам Москвы, а СКА – лучший в другом дивизионе.