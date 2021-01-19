Хоккеисты ЦСКА вырвали победу у "Спартака" за две минуты до сирены

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Спартак" в столичном дерби. Победитель матча "регулярки" КХЛ определился за две минуты до финальной сирены. Им стали хоккеисты московских "армейцев".

Подопечные Игоря Никитина открыли счет на 15-й минуте матча. Автором первой шайбы встречи стал Брендан Лайпсик. Но уже в самом начале второго периода спартаковцы усилиями Ильи Талалуева восстановили статус-кво.

Третья и решающая шайба была заброшена хоккеистами в "красно-синем" – меньше чем за две минуты ворота спартаковцев поразил Сергей Андронов.

Остальные матчи вечера вторника завершились следующим образом: "Йокерит" – "Барыс" (1:4), "Витязь" – "Сибирь" (3:1), "ХК Сочи" – "Динамо Минск" (2:3, ОТ).