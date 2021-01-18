Нападение террористов на КПП в Сирии: двое солдат погибли, двое ранены

В провинции Эль-Кунтейра на юге Сирии в результате нападения на КПП сирийской армии два солдата погибли, еще два получили ранения. Такие данные сообщает издание "Аль-Ватан", ссылаясь на медицинские источники.

Как отмечается, инцидент произошел в селении Рувейхина, расположенном в западной части Эль-Кунтейры. На армейский контрольно-пропускной пункт в деревне напала террористическая группа.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, напоминает РИА Новости. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике и Ираке. В настоящее время в отдельных районах стран все еще продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает вопрос политического урегулирования, возвращение беженцев, а также восстановление Сирии.