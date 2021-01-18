Москвичка лишилась золотых часов Rolex во время примерки в ЦУМе

39-летняя руководительница косметической компании заявила в полицию о краже часов Rolex золотыми вставками и бриллиантами, стоимость которых составляет 1 миллион 80 тысяч рублей.

По словам пострадавшей, инцидент произошел вечером 16 января, когда она выбирала одежду в ЦУМе. Для примерки платья она сняла дорогой аксессуар с запястья и положила на пуфик. Выбрав подходящий вариант, женщина оплатила покупки и ушла, а отсутствие часов обнаружила через несколько часов в ресторане, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.