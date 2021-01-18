Крупнейший крейсер в мире готовят к испытаниям

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" подключают к электричеству. Специалисты завода "Севмаш" должны "закрыть все построечные документы", после чего боевой корабль начнет швартовные испытания у причала, сообщает пресс-служба предприятия.

Далее по плану идут ходовые испытания в море, в которых будут принимать участие как представители "Севмаша", так и военные. Уже сейчас идет подготовка специалистов.

"Конечно, при ремонте и испытаниях такого объекта немало сложностей, но они преодолимы. Главное, у всех – и у военных, и у строителей – есть понимание, что этот обладающий огромной ударной силой крейсер очень нужен нашей стране", – заявил ответственный сдатчик корабля Владимир Павлов.

Ранее глава "Севмаша" Михаил Будниченко рассказал, что "Адмирал Нахимов" станет флагманом российского флота.

Напомним, ремонт и модернизация тяжелого ракетного крейсера начались в 1999 году. По данным из открытых источников, "Адмирал Нахимов" вооружат универсальными крылатыми ракетами "Калибр", а также гиперзвуковым комплексом "Циркон".

Кроме того, боевой корабль получит новые системы противовоздушной обороны: модернизированный ЗРК "Форт-М" и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь-М".

"Адмирал Нахимов" – это представитель проекта 1144, то есть крупнейших неавианесущих кораблей в мире. Длина – 251 метр, полное водоизмещение – 26 тысяч тонн, экипаж – свыше 700 человек. Всего было построено 4 подобных корабля: два, находятся на консервации, один, "Петр Великий", служит на Северном флоте.