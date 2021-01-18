Лавров: учения России и Китая не направлены против Японии

Совместные учения военных России и Китая призваны обеспечить боеготовность авиации двух стран. Они не были направлены против Японии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Что касается отношений Москвы и Токио, то они остаются добрыми, добавил глава МИД.

"Если же говорить о военной ситуации в регионе, да, мы с КНР занимаемся совместной работой, в том числе в виде военных учений. Российско-китайские учения – далеко не что-то принципиально новое. Они проходили и в сухопутном варианте несколько раз, и в формате ШОС, и в двустороннем формате", – цитирует Лаврова телеканал "Россия 24".

Напомним, в конце декабря 2020 года пара российских и четыре китайских стратегических ракетоносца провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Как завили в Министерстве обороны РФ, основными целями патрулирования стали углубление сотрудничества между российскими и китайскими вооруженными силами и укрепление глобальной стратегической стабильности.